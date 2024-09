La strategia della Harris con la sinistra pro Pal è fallita

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nuovi problemi per Kamala. A neanche ventiquattro ore dal mancato endorsement del sindacato degli autotrasportatori, la vicepresidente si è vista rifiutare l’appoggio dell’Uncommitted National Movement: stiamo parlando di un raggruppamentoamericana filopalestinese, che giudica l’amministrazione Biden-come troppo favorevole a Israele. “La riluttanzavicepresidentea cambiare politica sulle armi incondizionate o anche solo a fare una chiara dichiarazione a sostegno del rispetto delle attuali leggi statunitensi e internazionali sui diritti umani ha reso impossibile per noi sostenerla”, si legge in un comunicato del movimento, che ha anche mostrato disappunto per il fatto che la candidata dem abbia accettato l’endorsement dell’ex vicepresidente americano, Dick Cheney.