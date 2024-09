La nomina di Fitto crea un problema politico sia alla maggioranza sia all’opposizione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 19 settembre 2024) Raffaeleè l’unico giovane post-democristiano fra quanti sono spiaggiati sulle coste della seconda Repubblica che avrebbe fatto carriera anche nella Democrazia cristiana. A differenza di suoi più anziani colleghi che hanno cercato di emergere con piccole imprese politiche di alterna fortuna,ha presto compreso che l’intero centrodestra era una balena bianca progettata a fette invece che a correnti. Si è comportato di conseguenza, attraversando senza scrupoli di coerenza i confini fra un partito e l’altro. L’importante era la politica, cioè la sua carriera politica, democristianamente cioè andreottianamente, intesa. Non una sola idea, venatura, nuance di Fratelli d’Italia ritrovereste in. Per questo non ha avuto concorrenti quando Meloni ha dovuto scegliere chi inviare in Europa.