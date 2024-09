Isf più grande il Comitato dice no | Ora un evento per salvare la valle

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Con pasta, pizza e Rock & Roll il Gruppo Santa Caterina a Rimezzano torna a organizzare unpubblico, che vuole essere di festa, ma anche un modo per riaccendere i riflettori sulla salvaguardia della. Sabato al Crc di Osteria Nuova con cena a buffet e dj set anni ‘70-’80, ribadiranno la loro contrarietà all’ampliamento dell’ISF: secondo la previsione urbanistica approvata dalla precedente amministrazione, sarà costruito un nuovo edificio da 12 mila metri quadri "nelladi Rimezzano, protetta da vincolo paesaggistico con decreto ministeriale" ricordano dal gruppo che – annunciano – si sta riorganizzando in associazione culturale no profit. Il nuovo progetto permetterebbe alla scuola di unificare le sue tre sedi in terra ripolese, passando dagli attuali 220 a futuri 800-1000 studenti. Tutti passeranno dalla stretta e fragile via del Carota.