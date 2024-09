Irpef 2025 nuovi tagli Le ipotesi del governo | aliquota del 33% fino a 50 000 euro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano, 19 settembre 2024 – Abbassare l’dal 35% al 33% per i redditi fra 28.000 e 50.000. Non solo. Provare innalzare questaai 60.000. Ledi nuovamedia ridotta al 33% L’Le aliquoteattuali L’e ilMeloni Il vice ministro dell Economia, Maurizio Leo, Roma, 9 aprile 2024. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI E’ quanto avrebbe allo studio ilnel tentativo di abbassare le tasse al ceto medio. Un’operazione tutt’altro che semplice. Il provvedimento rientrerebbe infatti nella Legge di Bilancio da approvare entro fine anno, ma le risorse a disposizione per questa (e per altre iniziative) sono ridotte.