Furto d’appartamento in diretta Ladre riprese dalle telecamere Una è incinta all’ottavo mese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Marianna Vazzana MILANO Un’estranea che spalanca la porta e dà il via libera alla sua complice. Poi le passeggiate frettolose di entrambe da una stanza all’altra, rovistando tra i mobili alla ricerca di oggetti preziosi. Sono le scene che si sono materializzate sul cellulare della proprietaria di un appartamento di via Giasone del Maino, a due passi da via Washington, martedì alle 16: i frame di unche le due, una in evidente stato di gravidanza, stavano cercando di mettere a segno nel suo alloggio proprio in quel momento, mentre lei era al supermercato. La donna, peruviana di 29 anni, ha viste in, a distanza, grazie alleinstallate in casa e collegate al suo cellulare: il sistema d’allarme è scattato e poi, guardando le immagini degli occhi elettronici, ha avuto la conferma dell’intrusione.