Finals di Coppa Davis 2024 svolti i sorteggi | Italia-Argentina ai quarti di finale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si sonoper ledi, che si svolgeranno a Malaga dal 19 al 22 novembre. L’, che ha vinto il Gruppo A nei preliminari di Bologna, sfiderà l’aidi. L’ha chiuso il suo girone di appartenenza (il Gruppo D) al secondo posto. Per la squadra sudamericana scenderanno in campo con Sebastian Baez, Francisco Cerundolo e Tomas Martin Etcheverry, oltre al doppio con Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Gli Azzurri di Capitan Filippo Volandri puntano alla vittoria per fare uno straordinario bis storico, dopo la conquista del 2023.