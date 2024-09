Energia | Zucconi Fdi ‘su rinnovabili necessarie semplificazioni’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) – “Per vincere la cruciale partita della sicurezza energetica e della competitività, senza sacrificare la crescita economica sull’altare di un ambientalismo ciecamente ideologico, è necessario semplificare ulteriormente gli iter autorizzativi per la produzione dida fonti. Ed è proprio questo l’obiettivo che si pone il decreto legislativo in materia che attualmente stiamo esaminando in X Commissione alla Camera”. A dichiararlo è Riccardo, deputato e responsabiledi Fratelli d’Italia.“Quello dellerappresenta un settore strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese e noi ci stiamo impegnando a tutto campo affinché si creino le migliori condizioni normative in questo senso.