Dyche non è preoccupato per la reazione dei tifosi mentre i Toffees inseguono la prima vittoria in Premier League

(Di giovedì 19 settembre 2024) 2024-09-19 17:14:56 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Seanafferma di non esserese avrà ancora il sostegno deidell’Everton.è sotto pressione crescente al Goodison Park dopo aver perso tutte e quattro le partite didi questa stagione e aver perso un vantaggio di due gol nelle ultime due contro Bournemouth e Aston Villa. Sabato affronteranno il neopromosso Leicester, anch’esso senza vittorie e con un disperato bisogno di unaper staccarsi dal fondo della classifica. Il tecnico deiafferma che accontentare inon è la sua priorità e che continuerà a concentrarsi sul tentativo di cambiare le cose nel club. Ha detto nella conferenza stampa pre-partita: “Non è mai qualcosa a cui ho pensato troppo.