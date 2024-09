Concerto Suns Europe sabato 19 ottobre a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nell’attesa di scoprire i dettagli del nuovo programma della decima edizione di2024, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane – con il sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, della Fondazione Friuli e del Comune die la collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati –, comincia il 18 settembre 2024 la prevendita online dei biglietti (10 euro) per il momento più atteso, ilne finale, in programma19, dalle 21 al Teatro Nuovo Giovanni da. I biglietti potranno essere acquistati sul sito www.vivaticket.