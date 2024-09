Castellammare e Gragnano | droga nell’area stabiese un sequestro e una denuncia

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

Carabinieri trovano anche una giuda per la coltivazione indoor di piante di cannabis Contrasto al traffico di stupefacenti nell'impegno dei Carabinieri della compagnia didi Stabia. Il primo risultato adove i militari della locale stazione hanno rinvenuto 52 grammi di eroina. Lo stupefacente era nascosto in un muretto in via Casa dei Miri, in uno luogo facilmente accessibile a tutti. Nella città di, invece, i carabinieri della sezione operativa hannoto un 25enne del posto per coltivazione di stupefacenti. Nella sua abitazione hanno rinvenuto 2 piante di cannabis di circa 1 metro e materiale per la coltivazione indoor. Lampade, alimentatori, un impianto di ventilazione e anche un opuscolo da guida per ottenere migliori risultati. La piccola piantagione è stata sequestrata.