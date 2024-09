Atalanta-Arsenal | programma e telecronisti Sky Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ile isu Sky Sport di, match valido per la prima giornata della nuova. Al Gewiss Stadium c’è il grande ritorno della Dea nella competizione più importante ed ecco subito per i nerazzurri una rivale di assoluto rilievo come i Gunners. A Bergamo i campioni in carica della scorsa Europavogliono cominciare immediatamente con una vittoria di peso nel maxi girone. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di giovedì 19 settembre. IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo.SkySportFace.