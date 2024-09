Armi e sostegno all' Ucraina doppia spaccatura nel Pd in Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 19 settembre 2024) È finita esattamente nello stesso modo in cui andò il confronto a porte chiuse al Forum Ambrosetti. Sull'il campo largo va in frantumi, e pure il Pd si divide. Succede durante la plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo sulla risoluzione difinanziario e militare al Paese invaso dalla Russia. Nella risoluzione anche l'articolo 8 che include la revoca delle restrizioni all'uso delleoccidentali consegnate all'sul territorio russo. Il voto finale ha avuto il via libera dagli eurodeputati di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, e quello contrario di Lega, M5S ed Avs. Diviso il Pd, con due eurodeputati, Marco Tarquinio e Cecilia Strada, voluti nelle liste proprio dalla segretaria Elly Schlein, che si astengono.