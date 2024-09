Anche la Misericordia di Borgo a Mozzano in aiuto all' Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Lucca), 19 settembre 2024 – Annullata l’esercitazione prevista in Valle del Serchio che in questo fine settimana avrebbe coinvolto in una due giorni di formazione attiva i settori di Emergenza e Protezione Civile delle Misericordie die Piano di Coreglia, Questo, a causa della partenza improvvisa di alcuni componenti, attivati a supporto delle popolazioni dell’che si trovano in gravissime condizione, dopo la pesante alluvione che è tornata a devastare molte aree della Regione. La chiamata è arrivata dal dipartimento Nazionale e ha interessato tutte le Misericordie della Toscana, partite nella serata di ieri dal punto di ritrovo a Firenze Nord, dove si erano concentrate con mezzi, uomini e tecnici formati per fronteggiare la situazione ancora, purtroppo, in drammatico divenire.