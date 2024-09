Alopecia areata ok Aifa a rimborsabilità nuovo trattamento

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – L?Agenzia italiana del farmaco () ha autorizzato laper ritlecitinib,indicato nell?severa negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a 12 anni che sono candidati alla terapia sistemica e che hanno risposto in modo inadeguato o sono intolleranti alle opzioni terapeutiche alternative o per i quali le opzioni terapeutiche alternative non sono appropriate. Il regime diper ritlecitinib – riporta una nota di Pfizer – è stato stabilito dalla determinapubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 17 settembre (G.U n.218 170924).