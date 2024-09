Alberobello | successo per la rievocazione del periodo in cui finì il sistema feudale Contro l' antica forma

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 19 settembre 2024) Di seguito il comunicato: Si è conclusa con una grande partecipazione di pubblico la 17^ edizione dellastorica, quest’anno intitolata ‘l’’, che si è svolta il 14 e 15 settembre scorsi nel suggestivo Rione Aia Piccola di. Organizzata dall’Associazione Arteca, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, del Consiglio regionale della Puglia e con il patrocinio del Comune di, la rappresentazione teatrale ha fatto rivivere agli spettatori gli eventi storici delcompreso tra il 1797 e il 1806, quandovide la definitiva eliminazione delche segnò un cambiamento epocale per la comunità.