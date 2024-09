Al Visionario di Udine apre BU CHETTO Venerdì 20 settembre

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 19 settembre 2024) In arrivo un nuovo Format di ristorazione sul red carpet deldi: BU., smash burger and cocktails, che aprirà all’interno del cinemanel cuore di20. L’idea nasce dal desiderio di Simone Maion, amministratore di Postaccio srl, e del team BU.CO di portare un’esperienza unica, in cui il fast food incontra la qualità e il grande schermo. Vogliamo che BU.diventi un punto di riferimento per chi ama il buon cibo e il cinema. La nostra specialità saranno gli SMASH burger veri con un POTATO bun eccezionale realizzato da Mamm ciclofocacceria e carne di manzo di eccellente qualità al quale aggiungiamo solo 1% di sale!!!Tutto naturale e genuino come piace a noi. A BU.