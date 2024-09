Un rinforzo per Possanzini Grillo alla Maceratese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il difensore argentino Franco Ezequielè un giocatore della. La società biancorossa ha comunicato di avere tesserato il calciatore che già si è allenato agli ordini di Matteoe sarà disponibile per il match di oggi a Montefano, dove si gioca la partita di ritorno di Coppa Italia con i biancorossi vincitori 3-1 all’andata. Il giocatore, classe 1999, ha esordito nel campionato argentino nel 2019 con la maglia del Club Atlético Colegiales (Primera C) per poi difendere i colori del Centro Social y Recreativo Español (Primera D). Arriva dJesina, dove ha giocato gli ultimi due campionati di Eccellenza. "Cercavamo di puntellare la rosa – spiega Stefano Serangeli, dg della Macerataese – e abbiamo individuato inun profilo idoneo e un giocatore con le caratteristiche ideali, oltretutto si tratta di un elemento che conosce il campionato di Eccellenza".