The Sims | Amazon sta sviluppando il film del celebre videogioco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)MGM Studios ha confermato che staun adattamento cinematografico della serie di videogiochi Thecirca sei mesi dopo che la notizia del progetto ha iniziato a circolare. I dettagli sulla trama delsono ancora segreti. Kate Herron di Loki dirigerà ilda una sceneggiatura scritta con Briony Redman. LuckyChap e Vertigo Entertainment produrranno insieme al team di Thedi Electronic Arts, con Herron e Redman come produttori esecutivi. Sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts, Theconsente ai giocatori di creare e controllare persone virtuali chiamate “”, che vivono in un mondo simulato in cui si impegnano in attività quotidiane come socializzare, lavorare, costruire case e formare relazioni.