Speak No Evil - Non parlare con gli sconosciuti quando l’ospitalità diventa manipolazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La casa rappresenta spesso il fulcro di avvincenti storie horror, un luogo profondamente identitario, governato da regole intime, a volte distruttive. Ed è così anche perNo- Noncon gli. Lo spazio chiuso nei film di questo genereil teatro in cui i pieni e vuoti si compenetrano e vengono armonizzati dalle abitudini, rituali, convivenze inviolabili e spesso bilanciate da un equilibrio precario, indicibile e asfittico. Proprio questa precarietà sociale viene esplorata nel nuovo horror psicologico scritto e diretto da James Watkins, remake dell'omonimo film danese del 2022. Il cast, composto da James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi, Alix West Lefler, Dan Hough e Scoot McNairy, contribuisce a dare vita a una tensione inquietante e via via sempre più plumbea.