Sono uno stupratore La confessione choc del Mostro di Mazan Drogava la moglie e la faceva violentare

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si è aperto ad Avignone il processo a Dominique Pelicot. L’aula del Tribunale era gremita di attiviste femministe, militanti e giornalisti, tutti lì per assistere al processo al “di”, dal nome del comune della Francia in cui viveva con laGisèle. L’uomo, accusato di aver drogato e fattolada decine di uomini nel corso di 10 anni, ha finalmente fatto la sua apparizione dopo giorni di assenza per malattia. Unashockante Pelicot, 71 anni, ex dipendente del gruppo energetico EDF, ha ammesso tutti i suoi crimini. “Confesso tutti i fatti di cuiaccusato, senza eccezioni”, ha dichiarato davanti ai giudici. “uno“.