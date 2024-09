Siamo i più cogli**i d' Italia? | la sparata di Landini da Floris cosa gli scappa di bocca | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "La nostra proposta è di ampliare la platea di chi paga l'Irpef per ridurre l'Irpef ai lavoratori dipendenti e pensionati": Mauriziolo ha detto nello studio di Giovannia DiMartedì su La7. Poi ha aggiunto: "A questi loro hanno aumentato la tassazione, non la stanno riducendo. E in più proprio poche ore fa questi - ha detto riferendosi al governo - hanno rifatto l'ennesimo condono, stanno proponendo di pagare meno tasse dal 2018 a oggi, è chiaro? Stanno andando avanti a condoni, altro che lotta all'evasione fiscale". "Questa è l'idea - è intervenuto- per gli evasori che aderiscono al concordato per i prossimi due anni, condono tombale sui redditi evasi tra il 2018 e il 2023".