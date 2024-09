Rifiutano la visita a domicilio due medici aggrediti a Napoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Ieri sera duesono statipresso la sede della guardia medica di Melito, nel Napoletano. Tre donne e due uomini hanno picchiato i due sanitari (un 31enne e una 38enne) perché si sarebbero rifiutati di effettuare unadomiciliare a un loro parente. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Le vittime sono andate autonomamente al pronto soccorso. dell'ospedale di Giugliano per lievi ferite alla testa e al collo. Indagini in corso per risalire all'identità dei cinque aggressori.  Â