Rai ‘campo largo’ riflette su ‘Aventino’ colloqui tra i leader

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (askanews) – L’accelerazione del centrodestra sulla Rai rischia di diventare un problema per il “campo progressista”. All’apertura di lunedì della maggioranza ad una riforma della tv pubblica la risposta era stata di chiusura, Elly Schlein aveva detto un fermo “no” al rinnovo del Cda prima di cambiare le regole del gioco ma Giuseppe Conte oggi schiude uno spiraglio e non a caso per tutto il giorno alla Camera si sono susseguititra idel centrosinistra. LaPd ha parlato a lungo con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, idi Avs. Bonelli, poi, haato in Transatlantico per diversi minuti con ilM5s Conte, senza contare che tra gli stessi parlamentari Pd sono in parecchi a dire che la linea aventiniana non può durare a lungo, soprattutto se davvero la maggioranza vorrà andare al voto il 26 settembre.