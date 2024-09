Pensioni quattro miti ingessano il dibattito Superiamoli per neutralizzare gli effetti regressivi delle riforme Amato Dini e Fornero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Pubblichiamo un intervento di Matteo Jessoula, ordinario di Scienze Politiche all’università degli Studi di Milano e direttore del dottorato in Political Studies presso il dipartimento di Scienze Sociali e Politiche. Da circa un decennio i governi non riescono a individuare una soluzione efficace e duratura per il (pre-)pensionamento dei lavoratori prossimi alla quiescenza, licenziando una serie di interventi distributivi annuali che comportano una dannosa e persistente incertezzaregole previdenziali. Tantomeno essi sono stati capaci di disegnare una riforma organica in grado di assicurare un futurostico adeguato alle giovani generazioni. Tale incapacità deriva in ampia parte dall’“ingessatura” delstico entro il quadro cognitivo-normativo plasmato con le grandidegli anni ’90.