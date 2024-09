Morto Totò Schillaci | causa del decesso malattia e addio della famiglia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo del calcio piange, l'indimenticabile protagonista di Italia '90. 59 anni, è deceduto dopo un difficile ricovero presso il reparto di Pneumologia dell'ospedale Civico di Palermo, dove si trovava dal 7 settembre scorso adi un tumore al colon. Dopo alcuni giorni di apparente miglioramento, con una riduzione del supporto di ossigeno necessario per respirare, le sue condizioni sono nuovamente precipitate, culminando in un peggioramento irreversibile nelle ultime 24 ore. Un bollettino medico diffuso poche ore primasua morte descriveva un quadro clinico delicato, con un sostegno farmacologico e strumentale delle funzioni vitali per cercare di mantenere una situazione stazionaria. La lotta dicontro il tumore: Un dramma silenzioso Salvatore, noto a tutti come, ha combattuto una lunga battaglia contro il cancro.