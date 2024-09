Lo Stoke nomina Pelach del Norwich come nuovo allenatore dopo l’esonero di Schumacher

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-18 17:09:29 Il web non parla d’altro: LoCity ha confermato ladi Narcis, 36 anni, ha lasciato il suo ruolo dialper succedere a Steven, licenziato lunedìsoli nove mesi alla guida della squadra. Il manager catalano lavora nel calcio inglese da quattro anni: è stato assistente di Carlos Corberan per tre anni all’Huddersfield prima di assistere David Wagner e il suo successore Johannes Hoff Thorup al. Insieme a lui al Bet365 Stadium ci saranno gli allenatori Dean Whitehead e Paul Clements e l’analista delle prestazioni Harrison Glew. “Ho avuto altre occasioni di diventare capoin Inghilterra e in altri paesi”, ha affermato. “Ma conosco il campionato, conosco l’avversario e conosco già i nostri giocatori. Il livello della squadra è buono.