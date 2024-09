LIVE Juventus-PSG 3-1 Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | Bennison firma il terzo gol giallo per Fazer

Leggi tutta la notizia su oasport

77? Cambio per il PSG. Fuori Dudek e dentro Gaetino. 76? Brava Lenzini a fungere da stopper per evitare una pericolosa ripartenza. 75? Ancora a terra Girelli. 15 minuti alla fine del tempo regolamentare. 75? Fallo su Girelli,inevitabile per. Fondamentale spendere questo cartellino nella ripartenza bianconera. 74? Brutta uscita di Peyraud-Magnin che lascia la palla roccambolare in area. Ci arriva in un secondo momento il portiere bianconero. 73? Arbitro che chiama a sé Caruso e Loushimba per riprenderle discutere. 73? Ripartenza del PSG e fallo proprio di Bonansea che viene anche richiamata verbalmente dall'arbitro. 71? Bel fallo guadagnato con esperienza da Bonansea. Juve in attacco. 71? Ancora 2 cambi a disposizione per Canzi e 3 per Abriel che però ha appena mosso le sue prime pedine. 69? Doppio cambio per Abriel.