Ilary Blasi nel film Amore e Altre Seghe Mentali | ecco cosa farà la conduttrice

(Di mercoledì 18 settembre 2024)riparte dalla masturbazione. Che avete capito? Parliamo di cinema. Perché l’ex moglie di Francesco Totti, ed exdi Le Iene e Isola dei famosiil suo salto su grande schermo. È prevista per il 17 ottobre l’uscita in sala di L’diretto nientemeno che dall’Ispettore Coliandro ovvero Giampaolo Morelli. “Rimarrete ammirati: è molto capace”, aveva già annunciato il regista, e interprete, del, la scorsa estate durante ilItaly Sardegna Festival. Il ruolo dellaè nientemeno che quello di una donna che appare, tra le, sul visore del masturbatore seriale (Morelli). Il titolo L’quindi non è proprio metaforico, anzi, ruota attorno al classico quarantenne disilluso che con casco e visierina virtuale si dà all’autoerotismo a quanto pare in un localino gestito da cinesi.