Il cuore batte in piazza We care nuovo record Oltre 700 commensali alla cena di beneficenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) EMPOLI La seconda edizione di “WeEmpoli” ha regalato una serata indimenticabile all’insegna della solidarietà e di profonde emozioni. L’evento, organizzato dMisericordia di Empoli, si è svolto lunedì scorso nella suggestiva cornice diFarinata degli Uberti con700 persone, tra rappresentanti di 47 aziende locali e cittadini che hanno preso posto a tavola per sostenere l’associazione “Fiori di Vetro-Organizzazione di Volontariato per l’Autismo” di Empoli, una realtà importante del territorio fondata nel 2014 da genitori di ragazzi autistici, e impegnata a promuovere iniziative di incontro e sostegno per i ragazzi e le loro famiglie. “WeEmpoli” (nel 2023 furono550 i partecipanti) si afferma come un appuntamento imprescindibile per il futuro.