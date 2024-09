Ibrahimovic invece di fare dichiarazioni da boss perché non ha preso un sostituto di Maignan? Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 18 settembre 2024)didanon haundi? () Scrive ladello Sport dopo la sconfitta del Milan in Champions per 1-3 contro il Liverpool e soprattutto dopo l’infortunio del portiereche rischia di far giocare il derby a Torriani che ha 19 anni. Ecco la: I tifosi hanno perso la pazienza, al 3-1 lo stadio ha cominciato a svuotarsi e verso la fine la Curva Sud ha intonato i cori della contestazione. Domenica il derby sarà già una frontiera da varcare e tra i pali ci sarà probabilmente il portiere ragazzino, Lorenzo Torriani, classe 2005, anni 19,si è infortunato ed è uscito in lacrime.