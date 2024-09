Fora pneumatico scende dall' auto e viene travolto | 18enne in rianimazione

Leggi tutta la notizia su brindisireport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) BRINDISI - Undi Brindisi è ricoverato in gravi condizioni nel reparto didel Policlinico Riuniti di Foggia a causa delle conseguenze riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi nella serata di martedì 17 settembre. Il ragazzo era in viaggio sulla A16 insieme