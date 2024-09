Domingo e il fidanzato festeggiano la vittoria con De Martino ad Affari Tuoi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il concorrente della Lombardia è stato il protagonista dell’ultima puntata diè un magazziniere in un ospedale di Pavia nel reparto di dialisi e ha deciso di giocare insieme alFabio, che si occupa di formazione in una multinazionale, ma che nel tempo libero fa l’operatore del benessere. Stefano Deha chiesto ai due ragazzi come si sono conosciuti: “Gareggio insieme al mio, stiamo insieme da tre anni e mezzo. Come ci siamo conosciuti? Sui social, alle sette e mezzo del mattino, l’ho trovato sveglio e abbiamo parlato. Da quel momento mi ha incastrato“. La scalata verso lanon è iniziata nel migliore dei modi. Fabio come primo pacco ha deciso di aprire quello della Sardegna, ma purtroppo dentro c’erano 200.000 Euro. Con il secondo pacco non è andata troppo meglio, perché anche lì c’era un premio importante, 50.000 Euro.