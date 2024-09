Champions Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 20.45 Ilfesteggia il ritorno in Europa al 'Dall'Ara' con il pareggio 0-0 con lo.I rossoblù mancavano da 22 anni dalla ribalta continentale e da 60 dalla Coppa dei Campioni oraLeague. Avvio shock: Posch abbatte Eguinaldo,ma Skorupski blocca il rigore di Sudakov (4'). Reazione rossoblù, ma Orsolini e Castro non trovano il gol. Ripresa. Superoccasione per il: torre di Moro, Fabbian da due passi si fa 'murare' dal portiere Riznyk. Altra fiammata felsinea, Castro calcia di poco fuori.