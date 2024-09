Cercapersone come bombe strage in Libano | Hezbollah accusa Israele

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) – Migliaia diesplodono tutti insieme in. Un'azione coordinata controcon effetti dirompenti: almeno 11 morti e circa 4000 feriti in un attacco hi-tech che assesta un colpo durissimo ai miliziani. A sferrare il colpo, sarebbe stato, che non rivendica l'azione e non commenta le accuse. Le news che trapelano, chiamano L'articoloinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.