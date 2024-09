Brogues e monkstrap adesso diventano le scarpe più versatili del guardaroba femminile d’autunno

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quali sono destinate a diventare lepiùdel? La risposta può sorprendere perché di solito verrebbero in mente tante altre risposte prima di questa. E invece la tendenza dimostra che lee le stringate da donna sbaragliano la concorrenza con il loro fascino androgino e quella capacità di essere la nota apparentemente “sbagliata” che rende più contemporaneo ogni outfit, da mattina a sera. I punti a favore di derby,stanno prima di tutto nella linea classica e senza tempo che mette d’accordo sia chi ama uno stile in accordo, sia chi punta su un’estetica totalmente in contrasto. Da non sottovalutare, poi, è anche il fattore comodità, che le rende ideali da indossare per tutto il giorno.