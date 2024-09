Belen svela rapporti con Stefano De Martino e mistero su Galvano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il prossimo 20 settembre,Rodriguez compirà 40 anni. Per l'occasione, la showgirl ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha fatto delle confessioni in merito alla sua vita privata e professionale. La donna ha fatto una sorta di bilancio di quello che ha vissuto fino a questo momento e dei traguardi raggiunti. I risultati non possono che essere positivi, almeno per quanto riguarda la carriera. In relazione alla sfera sentimentale, invece, la showgirl ha avuto una vita un bel po' travagliata. Nel corso dell'intervista ha menzionatoDe, focalizzandosi suiche ha attualmente con il conduttore di Affari Tuoi. Inoltre, ha implicitamente lanciato una stoccata contro Elodie, attuale compagna del suo ex Andrea Iannone e, infine, è stata alquanto criptica sul nuovo compagno Angelo Edoardo