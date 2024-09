Basket A2 femminile | buon match per Vigarano Superata San Lazzaro tesserata Sara Moretti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Altraa uscita della Pallacanestro, che lunedì sera ha vinto tre parziali su quattro contro la Bsl San(Serie B) delle ex Albieri e Cavalli nella seconda uscita stagionale: 77-51 il punteggio sommando i periodi (19-10, 18-18, 16-7, 24-16). Il duo Carlo Grilli-Gianluca Mancinelli ha dato ampio spazio a tutte le giocatrici, avendoe risposte dalle giovani, che hanno dato il massimo per tutti i minuti in cui sono state utilizzate. Dopo aver vinto 19-10 i primi 10’, con otto giocatrici a referto, il secondo parziale è pareggiato a quota 18. Dopo il mini intervallo salgono in cattedra Cutrupi, capitan Pepe e Paz, per il 16-7 che significa 53-35. Gli ultimi 10’ vedono in campo le giovani,e cose da Iannello e Zangara, ma pure Pepe trovae risposte in attacco. Ana Paz, con 14 punti all’attivo, è risultata la top scorer.