Autonomia | Boccia ‘da Giorgetti verità e bugie lo Spacca Italia incompatibile con bilancio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Rispondendo all?interpellanza presentata a tutte le opposizioni unite, il ministroci ha detto unae una bugia. Laè che non ci sono risorse ed è sotto gli occhi di tutti che il ddldi Calderoli rischia, se dovesse andare avanti, dire l?in 20 piccoli staterelli. La bugia è che non incide sui conti dello Stato. Noi siamo già in procedura di infrazione a Bruxelles e il piano settennale che il governo ha concordato in Ue non prevede e non prevederà l?differenziata”. Lo ha detto il senatore Francesco, presidente del gruppo del Pd, commentando la risposta diin Aula all?interpellanza delle opposizioni sull?impatto dell?differenziata sui conti pubblici.