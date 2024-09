Aumenta lo spreco alimentare in Italia colpa della bassa qualità dei prodotti

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nel 2024 l’registra un significativo aumento dello, crescendo quasi del 45,6%. Secondo il rapporto internazionale Waste Watcher 2024, intitolato “Lonei Paesi del G7: dall’analisi all’azione”, nelle case deglini vengono gettati ogni settimana 683,3 grammi di cibo pro capite, rispetto ai 469,4 grammi dell’agosto 2023. Tra le cause principali di questo incremento spicca la scarsadeialimentari, spesso deteriorati al momento dell’acquisto o conservati in modo non ottimale. Quanto cibo si spreca in? La crescita delloinè stato definito allarmante. Gli alimenti gettati più frequentemente includono: frutta fresca (27,1 grammi a settimana) verdure (24,6 grammi) pane fresco (24,1 grammi) insalate (22,3 grammi) cipolle, aglio e tuberi (20 grammi ).