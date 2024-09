America’s Cup Maschile Under 25 Luna Rossa splende in gara | arrivano altre due vittorie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Barcellona, 18 settembre, 2024 – Giornata da ricordare per Gianluigi Ugolini, timoniere di sinistra dell’AC40, che festeggia il suo compleanno con dueconsecutive nella UniCredit YouthCup. Il Comitato di Regata ha deciso di recuperare oggi – tra le ore 10.30 e le 13.00 – le Race #3 e #4 della UniCredit YouthCup, rimandate ieri per avverse condizioni meteo. Mentre l’AC75lasciava la banchina per disputare le semifinali della Louis Vuitton Cup, quindi, il team giovanile guidato da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini conquistava, su un altro campo di, due importanti regate. RACE #03 Ancora una solida vittoria per il team Youth diPrada Pirelli. Partita molto bene, la barca italiana vira per prima e si avvantaggia su un salto di vento, posizionandosi in testa alla flotta.