Allerta meteo 19 settembre preoccupazione per piogge e venti | ecco dove le scuole saranno chiuse

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un’intera regione in allarme per il maltempo che colpirà la zona tra 18 e 19cosa succederà. Il 192023, un’ondata di maltempo sta interessando diverse regioni d’Italia, portando alla decisione di chiudere lein alcune aree specifiche. La Protezione Civile ha emesso un’per rischio idrogeologico che riguarda principalmente quattro province: Bologna, Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena. Queste zone sono sottorossa dal 18 al 19, come comunicato dalla Regione Emilia Romagna. Tutto quello che bisogna sapere sull’in Emilia Romagna – notizie.comLa presidente della Regione, Irene Priolo, ha preso la decisione di chiudere le istituzioni educative nelle province colpite dall’massima per l’intera giornata del 19(in coda riportiamo l’intero comunicato, diramato tramite Facebook).