AI Magister primo round di finanziamenti | tecnologie avanzate per le imprese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si è aperta lunedì 16 settembre la possibilità per ledi accedere alla prima finestra dimessi a disposizione dell’associazione temporanea di scopo “AI”, uno dei Poli Europei di Innovazione Digitale (EDIH), sportelli unici che aiutano lee le organizzazioni del settore pubblico e privato a rispondere alle sfide digitali e a diventare più competitive. La mission di AI(associazione composta da 4 Università e 13 aziende operanti su tutto il territorio nazionale) è quella di favorire la disseminazione e l’utilizzo dellee in particolare dell’intelligenza artificiale nelleitaliane per aumentarne la competitività e il business.