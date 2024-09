WWE | Jey Uso prende in giro la breve carriera NFL di Bron Breakker durante WWE Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 17 settembre 2024) La puntata di WWE RAW del 16 settembre al Moda Center di Portland, Oregon, ha offerto una serata emozionante e ricca di azione. Con un pubblico tutto esaurito e l’hype in crescita verso Bad Blood, lo show era pronto a sorre. Nella puntata di RAW del 9 settembre, Jey Uso ha vinto un Fatal Four-Way match contro Pete Dunne, Ilja Dragunov e Braun Strowman, guadagnandosi una chance per il titolo Intercontinentale di. Jey affronterĂnell’episodio di RAW del 23 settembre.lo show di questa settimana, Jey Uso non si è risparmiato con le parole, come è solito fare.l’episodio, Uso ha avuto un segmento nel backstage con Damian Priest e Rhea Ripley. C’era un rispetto reciproco tra Priest e Jey, con Xavier Woods che è intervenuto per mostrare il suo sostegno a Jey.