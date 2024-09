Violenze sessuali un male profondo E ogni giorno dieci furti in casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Bologna, 17 settembre 2024 – Non è salita sul podio dell’insicurezza, ma Bologna resta comunque nella ‘top ten’ delle città più pericolose d’Italia. Nel report del Sole24Ore che analizza l’indice di criminalità a livello nazionale in base ai reati denunciati, per il 2023 le Due Torri si piazzano in sesta posizione con 56.409 denunce (5.539,3100mila abitanti). Un dato in calo rispetto al 2022, quando Bologna si era invece sistemata al quarto posto, con 5.436,5 denunce100mila abitanti. Un lieve miglioramento della situazione, che non fa però sorridere, visto che al capoluogo emiliano resta la drammatica medaglia d’argento delle: 222 i casi denunciati nel 2023, di cui 22 su minori di 14 anni.