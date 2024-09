Vannacci sospeso dal ruolo di vicepresidente dei Patrioti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 17 settembre 2024) Il generale Roberto, eurodeputato eletto nelle liste della Lega, è stato "" dalle funzioni didel gruppo deiper l'Europa – il gruppo di estrema destra formatosi dopo le ultime europee. Lo rivela Jean-Paul Garraud, il capodelegazione del Rassemblement National al Parlamento europeo, a margine di una conferenza stampa che si è tenuta a Strasburgo, dedicata al processo nei confronti del leader della Lega Matteo Salvini per il caso Open Arms. "Non so che termine possa essere usato in relazione a questa vicenda", ha detto ancora Garraud di fronte alla richiesta di spiegazioni dei cronisti: "Ma allo stato delle cosenon è piùin quanto tale. Le sue funzioni sono sospese per ora". E perché? "Non lo dirò certo a voi".