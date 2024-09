Transformers One | il trailer finale del film d’animazione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 17 settembre 2024) Considerato il “Migliordella Saga di Sempre“,One è sempre più vicino all’esordio nelle sale. Con una release italiana fissata per il 26 settembre (in anteprima il 21 e il 22 settembre), ildedicato ai mitici robottoni della Hasbro quest’oggi si mostra al popolo della rete attraverso lo spettacolare. Nei giorni scorsi, invece, vi abbiamo mostrato una raccolta dei poster più belli, potete trovarla a questo nostro indirizzo. Potete apprezzare ilall’interno del tweet ufficiale qui di seguito.. “The bestmovie ever.” Watch the finalfor #One and experience it on the biggest screen possible this Friday. Get your tickets now: https://t.co/3fk7UXCVAg pic.twitter.