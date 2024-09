Superluna ed eclissi parziale | lo spettacolo celeste del 18 settembre 2024 Come e dove vederla al meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) La notte tra il 17 e il 18ci regalerà unoastronomico imperdibile: unaaccompagnata da un'lunare. Questo evento unico offrirà agli appassionati di astronomia e ai curiosi l'opportunità di ammirare la Luna in una veste davvero speciale. Cos'è una? Il termine "" è stato coniato nel 1979 dall'astrologo Richard Nolle per descrivere il fenomeno in cui la Luna appare più grande e luminosa del solito Questo accade quando il nostro satellite si trova nel punto più vicino alla Terra nella sua orbita ellittica, chiamato perigeo. Durante una, il nostro satellite appare fino al 14% più grande del normale e circa il 30% più luminoso. L'lunareCiò che rende ancora più speciale l'evento del 18è la contemporanea presenza di un'lunare