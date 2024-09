Sparò contro la saracinesca di un bar al Quarticciolo Tradito da… TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – I carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno notificato un’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 26enne italiano, del quartiere San Basilio, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di detenzione e porto abusivo di armi da sparo. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, è stata avviata lo scorso 1 aprile, quando vennero scoperti 8 colpi d’arma da fuoco, esplosiunachiusa di un bar in via Molfetta al, in quel momento chiuso al pubblico. I Carabinieri intervenuti, nel corso del sopralluogo, trovarono dei bossoli di cartucce calibro 9×21.