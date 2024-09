Spara al fratello per difendere la madre | arrestato un 46enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 17 settembre 2024 – Perla, sparò alcuni colpi di pistola contro il: scatta l’arresto. Unitaliano è statoin esecuzione di un’ordinanza di custodia ai domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse nei suoi confronti sono lesioni personali gravi pluriaggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della polizia di Stato. Gli spari La lite tra fratelli, 46 anni l’uno, 32enne l’altro, risale al 7 maggio scorso ed è avvenuta in un appartamento di via Lorenteggio, nella zona sud-ovest della città. Quel giorno i due iniziarono a discutere animatamente, dopo che il più giovane aveva aggredito la, probabilmente per futili motivi. A chiamare i soccorsi fu proprio, a quanto si seppe allora, quello che poi si è rivelato come l’autore degli spari, che vive in un caseggiato diverso.