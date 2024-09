Serena | Juventus e Napoli le due ‘anti-Inter’ lo scontro diretto del prossimo turno …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Aldo: “le due, lodelfornirà già i primi indizi sulla lotta Scudetto” Aldoè stato raggiunto in queste ore dai microfoni della testata sportiva News.Superscommesse.it. In quest’intervista esclusiva tanti i temi trattati, dalle squadre “anti-Inter” ai club che possono candidarsi come rivelazione di questa stagione. Di seguito il pensiero disu, che saranno avversarie nella prossima giornata di campionato. Quale sarà, secondo, l’anti Inter per eccellenza di questa Serie A? “Per me sono due e per motivi diversi. Mi riferisco a. La prima perché ha fatto una campagna acquisti di rinnovamento in funzione del gioco e delle idee proprio di Thiago Motta.